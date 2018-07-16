В бюджетном комитете ГД поддержали изменения в пенсионное законодательство

Проект закона предполагает с 2019 по 2034 год постепенное повышение возраста выхода на пенсию: для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 63 лет. Так, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения при утверждении закона в предложенном правительством варианте получат право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно.

Вместе с тем законопроект предусматривает повышение возраста, по достижении которого будут назначаться не только страховые, но и другие виды пенсий. Право выхода на заслуженный отдых на два года раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста (с учетом его поэтапного повышения) предлагается предоставить в качестве компенсации гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин). Повышение пенсионного возраста коснется только тех граждан, пенсия которым еще не назначена.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в 2019-м годовой доход пенсионера в России может увеличиться ориентировочно на 12 тыс. рублей.

Члены Правительства России отмечали, что предлагаемые изменения позволят повысить пенсии неработающим пенсионерам в 2019 году в среднем на тысячу рублей. К 2024 году прогнозируется выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, то есть приблизительно на треть по сравнению с уровнем 2018 года.

В настоящее время российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.