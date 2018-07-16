Ещё
В бюджетном комитете ГД поддержали изменения в пенсионное законодательство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В бюджетном комитете ГД поддержали изменения в пенсионное законодательство 

РИА Новости Крым 36 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Комитет Государственной Думы России по бюджету и налогам рекомендовал парламентариям принять в первом чтении изменения в пенсионное законодательство. Об этом сообщает РИА Новости.
Проект закона предполагает с 2019 по 2034 год постепенное повышение возраста выхода на пенсию: для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 63 лет. Так, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения при утверждении закона в предложенном правительством варианте получат право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно.
Вместе с тем законопроект предусматривает повышение возраста, по достижении которого будут назначаться не только страховые, но и другие виды пенсий. Право выхода на заслуженный отдых на два года раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста (с учетом его поэтапного повышения) предлагается предоставить в качестве компенсации гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин). Повышение пенсионного возраста коснется только тех граждан, пенсия которым еще не назначена.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в 2019-м годовой доход пенсионера в России может увеличиться ориентировочно на 12 тыс. рублей.
Члены Правительства России отмечали, что предлагаемые изменения позволят повысить пенсии неработающим пенсионерам в 2019 году в среднем на тысячу рублей. К 2024 году прогнозируется выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, то есть приблизительно на треть по сравнению с уровнем 2018 года.
В настоящее время российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.
РИА Новости Крым: последние новости
Новый уровень крымских портов: директор рассказал о перспективах развития Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу "Окончательное прощай" по-киевски: товарооборот РФ и Украины вырос на треть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина376
Туринская плащаница оказалась подделкой110
Грудинин развелся63
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»394
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией108
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение