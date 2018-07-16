Италия выступит за снятие санкций с России

Рим одним из первых выступит за снятие санкций с России, заявили в Италии

Италия станет одним из первых голосов, агитирующих за снятие санкций ЕС против России , заявил министр внутренних дел страны Маттео Сальвини.

"Мы — один из первых голосов, который будет поддерживать эту точку зрения (об отмене санкций — Ред.)", — заявил Сальвини на пресс-конференции в Москве.

По его словам, Италия движется к цели снятия санкций с РФ, в связи с чем до конца года планирует ряд мероприятий.

"Италия хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога… Европейские банки смогут открывать кредиты малым и средним российским фермам", — отметил министр.

"Во второй половине октября предполагается разговор с (президентом РФ Владимиром) Путиным, разговор по прямому вмешательству итальянских ферм в деятельность российских ферм, чтобы развивать сотрудничество", — заявил Сальвини.