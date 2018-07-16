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В ЦБ рассказали о влиянии повышения НДС на инфляцию
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В ЦБ рассказали о влиянии повышения НДС на инфляцию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Повышение НДС с 18 до 20% может добавить в рост потребительских цен от 0,8–1,25 п.п. Об этом сообщается в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.
"Повышение основной ставки НДС с 18 до 20% может добавить в рост потребительских цен от 0,8–1,25 п.п. (с учетом умеренного вторичного эффекта)", — заявили в департаменте.
Также в ЦБ подчеркнули, что краткосрочные проинфляционные риски выросли из-за ожидаемого повышения ставки НДС. По мнению экспертов, это может ускорить приближение инфляции к 4% в текущем году.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что инфляция в следующем году превысит целевой уровень в 4% из-за повышения НДС.
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