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Цены на бензин Аи-95 в Москве за неделю не изменились
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Цены на бензин Аи-95 в Москве за неделю не изменились 

Rambler News Service 1 час назад
Розничные цены на бензин Аи-95 на столичных АЗС за неделю, закончившуюся 16 июля 2018 года, не изменились и составили 45,7 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации.
Стоимость литра бензина Аи-92 снизилась на 1 копейку — до 42,25 руб. за литр. Цена дизельного топлива осталась на уровне 44,27 руб. за литр.
Цена бензина Аи-95 на заправках ТНК не изменилась и составила 45,63 руб. за литр, на АЗС «РН-Москва» — сохранилась на уровне 45,56 руб. за литр.
АЗС Shell сохранили цену на бензин Аи-95 на уровне 46 руб. за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» сохранилась на уровне 45,26 руб. за литр.
Цена бензина Аи-95 на заправках «Газпром нефти» также не изменилась и составила 45,11 руб. за литр, на заправках «Лукойла» — сохранилась на уровне 46,35 руб. за литр.
3 июня вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая.
5 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о пилотном применении НДД в нефтяной отрасли. В рамках законопроекта также приняты законодательные изменения о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. Поправки предполагают введение с 1 июня до 31 декабря 2018 года пониженных ставок акцизов на автомобильный бензин Евро-5 — 8,213 тыс. руб. за тонну (вместо 11,892 тыс. руб. за тонну), дизельное топливо — 5,665 тыс. руб. за тонну (вместо 8,258 тыс. руб. за тонну).
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