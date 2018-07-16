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Иран предостерег ОПЕК о снижении ее эффективности
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Министр нефти Ирана предостерег ОПЕК о снижении ее эффективности 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Reuters
Министр нефти Ирана Бижан Зангане предостерег ОПЕК о том, что эффективность организации будет снижаться в случае нарушения входящими в нее странами своих обязательств. Об этом сообщает РИА "Новости".
"На мой взгляд, если страны-члены ОПЕК не будут полностью соблюдать свои обязательства, эффективность организации как единственного межправительственного объединения развивающихся стран с почти шестидесятилетней историей будет постепенно разрушаться, и ответственность за это будут нести те страны, которые нарушают свои обязательства", — сказано в письме Зангане адресованном генсеку ОПЕК.
По словам министра, добыча некоторых стран-членов организации в июне была намного выше уровня, предусмотренного квотами в рамках соглашения ОПЕК+.
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что соглашение ОПЕК+ практически выполнило свою задачу.
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