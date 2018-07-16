Ещё
Молдавия будет добиваться полной отмены лимитов на экспорт в РФ агропродукции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молдавия будет добиваться полной отмены лимитов на экспорт в РФ агропродукции 

ТАСС 1 час назад
КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Молдавия будет добиваться полной отмены ограничений на экспорт агропромышленных товаров в Россию. Как сообщил в понедельник на своей странице в Facebook президент республики Игорь Додон, этот вопрос он обсуждал с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым в Москве.
"Подчеркнул важнейшую задачу, которую предстоит выполнить молдавской стороне — добиться полного разблокирования поставок агропромышленных товаров из Республики Молдова, чтобы вернуть объем экспорта на докризисный уровень", — написал президент.
Торговля между двумя странами пострадала после того, как молдавское правительство в 2014 году подписало соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, а Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела пошлины на молдавские товары. Кроме того, из-за несоответствия нормам безопасности Россия временно ввела запрет на импорт фруктов и овощей из этой страны. Однако с 2016 года Россельхознадзор начал постепенно разблокировать поставки, они ведутся под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ.
Как заявил ранее президент Молдавии, Кишинев потерял прежние позиции на российском рынке, а полноценную замену своим экономическим интересам в Европе так и не нашел.
ТАСС: последние новости
"Ъ": правительство поддержит "Русал" стимулированием спроса на алюминий Reuters: Китай подал жалобу в ВТО из-за намерений США ввести дополнительные пошлины Доходы от повышения НДС направят на инфраструктуру и здравоохранение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина376
Туринская плащаница оказалась подделкой110
Грудинин развелся63
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»394
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией108
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение