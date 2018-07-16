Молдавия будет добиваться полной отмены лимитов на экспорт в РФ агропродукции 

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Молдавия будет добиваться полной отмены ограничений на экспорт агропромышленных товаров в Россию. Как сообщил в понедельник на своей странице в Facebook президент республики Игорь Додон, этот вопрос он обсуждал с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым в Москве.
"Подчеркнул важнейшую задачу, которую предстоит выполнить молдавской стороне — добиться полного разблокирования поставок агропромышленных товаров из Республики Молдова, чтобы вернуть объем экспорта на докризисный уровень", — написал президент.
Торговля между двумя странами пострадала после того, как молдавское правительство в 2014 году подписало соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, а Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела пошлины на молдавские товары. Кроме того, из-за несоответствия нормам безопасности Россия временно ввела запрет на импорт фруктов и овощей из этой страны. Однако с 2016 года Россельхознадзор начал постепенно разблокировать поставки, они ведутся под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ.
Как заявил ранее президент Молдавии, Кишинев потерял прежние позиции на российском рынке, а полноценную замену своим экономическим интересам в Европе так и не нашел.