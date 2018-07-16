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Нафтогаз подготовил предложения Газпрому по транзиту газа
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В Нафтогазе рассказали о предложениях Газпрому на переговорах по транзиту газа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Нафтогаз планирует предложить Газпрому транзит газа по территории Украины после 2019 года по европейским правилам, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.
Предложение планируется сделать 17 июля в Берлине — в ходе трехсторонних переговоров по транзиту газа с Россией при участии Европейского Союза, передает «Лига. Бизнес».
«Мы едем с главным нашим предложением — это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы будем настаивать, чтобы Газпром работал и на Украине по тем же правилам, по которым Газпром работает и в Европе», — сказал Витренко.
Он уточнил, что требование касается тарифов на транзит газа, бронирования мощностей и обмена данными. «Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас», — пояснил он.
В начале июня сообщалось, что Газпром пока не понимает, с кем из украинских органов власти вести переговоры о тарифе на транзит газа после 2019 года.
В конце мая президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова сохранитьтранзит газа через территорию Украины — при определенных условиях.
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