Нафтогаз подготовил предложения Газпрому по транзиту газа

В Нафтогазе рассказали о предложениях Газпрому на переговорах по транзиту газа

Предложение планируется сделать 17 июля в Берлине — в ходе трехсторонних переговоров по транзиту газа с Россией при участии Европейского Союза , передает «Лига. Бизнес».

«Мы едем с главным нашим предложением — это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы будем настаивать, чтобы Газпром работал и на Украине по тем же правилам, по которым Газпром работает и в Европе», — сказал Витренко.

Он уточнил, что требование касается тарифов на транзит газа, бронирования мощностей и обмена данными. «Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас», — пояснил он.

В начале июня сообщалось, что Газпром пока не понимает, с кем из украинских органов власти вести переговоры о тарифе на транзит газа после 2019 года.