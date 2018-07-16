Нафтогаз подготовил предложения Газпрому по транзиту газа

Нафтогаз планирует предложить Газпрому транзит газа по территории Украины после 2019 года по европейским правилам, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.
Предложение планируется сделать 17 июля в Берлине — в ходе трехсторонних переговоров по транзиту газа с Россией при участии Европейского Союза, передает «Лига. Бизнес».
«Мы едем с главным нашим предложением — это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы будем настаивать, чтобы Газпром работал и на Украине по тем же правилам, по которым Газпром работает и в Европе», — сказал Витренко.
Он уточнил, что требование касается тарифов на транзит газа, бронирования мощностей и обмена данными. «Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас», — пояснил он.
В начале июня сообщалось, что Газпром пока не понимает, с кем из украинских органов власти вести переговоры о тарифе на транзит газа после 2019 года.
В конце мая президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова сохранитьтранзит газа через территорию Украины — при определенных условиях.