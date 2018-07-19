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Центробанк сообщил о влиянии ЧМ-2018 на инфляцию в июне
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Центробанк сообщил о влиянии ЧМ-2018 на инфляцию в июне 

Ведомости 47 минут назад
Чемпионат мира по футболу внес вклад в июньскую инфляцию за счет временного ускорения роста цен на услуги, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.
Рост цен на услуги ускорился как в годовом, так и в месячном сопоставлении. Быстрее всего росли цены на услуги пассажирского транспорта, гостиниц, внутреннего туризма. После завершения ЧМ-2018 ожидается коррекция цен в данном сегменте, отметил ЦБ.
Центробанк прогнозирует годовую инфляцию 3,5-4% в конце 2018 г. По предварительной оценке, месячная инфляция в июле составит 0,2-0,4%, годовая инфляция — 2,4-2,6%.
Прошедший в России чемпионат мира по футболу в июне повлиял и на динамику розничной торговли, придав ей ускорение, следует из обзора Министерства экономического развития России. По оценке ведомства, рост оборота розничной торговли в июне ускорился с 2,4% до 3%.
В среду Росстат сообщил, что оборот розничной торговли в России в июне вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2 трлн 561,1 млрд руб. Таким образом, показатель за июнь оказался самым высоким с декабря прошлого года.
При этом темпы роста доходов россиян уже второй месяц колеблются около нуля — в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, в июне — на 0,2%, сообщил Росстат.
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