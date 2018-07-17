Центробанк: Июньская инфляция в Ленобласти замедлилась

Ленинградской области годовая инфляция в июне составила 2,4% (в мае 2,5%). Об этом сообщает Северо-Западное главное управление Центробанка России.

Продовольственная инфляция замедлилась в годовом выражении до 0,2%

против 0,5% в мае благодаря снижению цен на мясо птицы (-3,2%) и свежие

овощи — прежде всего картофель, лук, капусту, помидоры.

На непродовольственную годовую инфляцию (3,9% против 3,6% в мае)

повлияли динамика цен на моторное топливо (+14,4%), табачные изделия

(+11%), в том числе импортные сигареты (+13,8), легковые автомобили (5,5—

6% — отечественные и иномарки).

Немного уравновесило ситуацию снижение цен на бытовую технику, телевизоры, компьютеры и смартфоны.

Цены на услуги замедлили рост до 4,3%. По сравнению с июнем прошлого года снизились цены на железнодорожные и авиабилеты.

По итогам июня 2018 года годовая инфляция в СЗФО составила 2,5%, что соответствует уровню за апрель и май. В России инфляция в первый летний

месяц снизилась с 2,4% до 2,3%. Темп роста потребительских цен на Северо—