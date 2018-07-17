Ещё
Центробанк: Июньская инфляция в Ленобласти замедлилась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк: Июньская инфляция в Ленобласти замедлилась 

Ivyborg.ru 47 минут назад
В Ленинградской области годовая инфляция в июне составила 2,4% (в мае  2,5%). Об этом сообщает Северо-Западное главное управление Центробанка России.
Продовольственная инфляция замедлилась в годовом выражении до 0,2%
против 0,5% в мае благодаря снижению цен на мясо птицы (-3,2%) и свежие
овощи — прежде всего картофель, лук, капусту, помидоры.
На непродовольственную годовую инфляцию (3,9% против 3,6% в мае)
повлияли динамика цен на моторное топливо (+14,4%), табачные изделия
(+11%), в том числе импортные сигареты (+13,8), легковые автомобили (5,5—
6% — отечественные и иномарки).
Немного уравновесило ситуацию снижение цен на бытовую технику, телевизоры, компьютеры и смартфоны.
Цены на услуги замедлили рост до 4,3%. По сравнению с июнем прошлого года снизились цены на железнодорожные и авиабилеты.
По итогам июня 2018 года годовая инфляция в СЗФО составила 2,5%, что  соответствует уровню за апрель и май. В России инфляция в первый летний
месяц снизилась с 2,4% до 2,3%. Темп роста потребительских цен на Северо—
Западе остается ниже установленной Банком России цели вблизи 4%.
Ivyborg.ru: последние новости
«Северный поток» остановят через неделю В Ленобласти увеличились объемы выпускаемой продукции Количество обращений в Банк России снизилось
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II231
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде197
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца30
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение