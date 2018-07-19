ЦБ: трендовая инфляция ускорилась в июне до 5,3%

Оценка годовых темпов трендовой инфляции в июне 2018 года повысилась до уровня 5,3% с 5,2% в апреле — мае. Такие данные в четверг опубликовал Банк России

«Несмотря на инерционность трендовой инфляции по построению, ее продолжающийся в течение трех последних месяцев рост после длительного периода снижения отражает постепенное нарастание инфляционного давления среди устойчивых компонентов индекса потребительских цен», — поясняют в Центробанке.

Как уточняется, на среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз.

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