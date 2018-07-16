Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 1,85%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов производства стекла, контрольно-измерительных приборов и розничной торговли.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 вырос на 1,85%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301), которые подорожали на 146,0 п. (7,31%), закрывшись на отметке в 2.144,0. Котировки Fast Retailing Co., Ltd. (T:9983) выросли на 3.420,0 п. (6,95%), завершив торги на уровне 52.650,0. Бумаги Yamato Holdings Co., Ltd. (T:9064) выросли в цене на 132,0 п. (4,34%), закрывшись на отметке 3.171,0.

Лидерами падения стали акции Concordia Financial Group Ltd (T:7186), цена которых упала на 47,0 п. (8,53%), завершив сессию на отметке 504,0. Акции Yaskawa Electric Corp. (T:6506) поднялись на 160,0 п. (3,95%), закрывшись на уровне 3.890,0, а Familymart Ltd (T:8028) снизились в цене на 270,0 п. (2,38%) и завершили торги на отметке 11.070,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Котировки акций Concordia Financial Group Ltd (T:7186) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 8,53%, 47,0 п., и завершили торги на отметке 504,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 3,86% до отметки 16.19.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,71%, или 0,50, достигнув отметки $69,45 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,19%, или 0,14, до $75,19 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,18%, или 2,20, до отметки $1.243,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,08% до 112,47, а котировки EUR/JPY повысились на 0,15%, достигнув отметки 131,52.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 94,40.