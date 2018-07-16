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Совфед одобрил принятые Госдумой законы
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Совфед одобрил принятые Госдумой законы 

Время бухгалтера 1 час назад
Во-первых, до конца года будут снижены акцизы на бензин. На 3 тысячи упадет размер сбора на бензин Евро-5, а акциз на дизтопливо снизится на 2 500 руб. Также правительство сможет устанавливать дополнительные вывозные пошлины для легких и средних дистиллятов.
Во-вторых, планируется создать Фонд развития, который будет финансировать нацпроекты и программы в социальных областях. До 2024 г. Фонду выделят 3,5 трлн руб.
В-третьих, сенаторы одобрили законопроект о совместных завещаниях. Напомним, что об этой новации мы подробно писали здесь.
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