Совфед одобрил принятые Госдумой законы

Во-первых, до конца года будут снижены акцизы на бензин. На 3 тысячи упадет размер сбора на бензин Евро-5, а акциз на дизтопливо снизится на 2 500 руб. Также правительство сможет устанавливать дополнительные вывозные пошлины для легких и средних дистиллятов.

Во-вторых, планируется создать Фонд развития, который будет финансировать нацпроекты и программы в социальных областях. До 2024 г. Фонду выделят 3,5 трлн руб.

В-третьих, сенаторы одобрили законопроект о совместных завещаниях. Напомним, что об этой новации мы подробно писали здесь.