Общественная палата оценила экономический эффект от посетивших ЧМ туристов в 120 млрд рублей 

Вклад туристов в экономику России во время чемпионата мира составил более 120 млрд руб., сообщила журналистам председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.
«Туристы были не только на стадионах: они пользовались инфраструктурой городов, транспортом. Сейчас я могу сказать, что, по предварительным оценкам, вклад туристов-болельщиков в экономику России составил более 120 млрд руб.», — сказала она журналистам.
Чемпионат мира завершился 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.