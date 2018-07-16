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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа понизится на $3,7
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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа понизится на $3,7 

ТАСС 2 часа назад
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа понизится на $3,7 — до $135,4 за тонну, сообщает Минфин.
ТАСС: последние новости
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