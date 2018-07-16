В ЦБ заявили, что инфляция в июле ускорится до уровней апреля — мая

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Инфляция в России в июле ускорится до уровней апреля — мая с июньского уровня в 2,3%, а также может быстрее достичь 4% в 2018 году на ожиданиях повышения НДС с 2019 года. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды».

"Годовая инфляция понизилась до 2,29% в июне после 2,41% в мае из-за эффекта высокой базы. Ожидается, что в июле инфляция вернется к уровню апреля — мая", — говорится в документе.

При этом краткосрочные проинфляционные риски, отмечается в бюллетене, выросли, а инфляционные ожидания в июне продолжили расти. «Краткосрочные проинфляционные риски выросли из-за ожидаемого повышения ставки НДС с 2019 года, что, вероятно, ускорит приближение инфляции к 4% в этом году. Инфляционные ожидания населения продолжили негативно реагировать на произошедшее ранее ослабление рубля, рост цен на моторное топливо и объявленное повышение ставки НДС», — говорится в документе.