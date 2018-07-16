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Китай нанес новый удар по США
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Китай обратился в ВТО из-за намерений США ввести новые пошлины 

РИА Новости 6 часов назад
Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с планами США ввести дополнительные пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
На прошлой неделе Вашингтон заявил о намерении ввести дополнительные ограничения в размере десяти процентов на товары из Китая годовым объемом поставок в 200 миллиардов долларов. В Пекине это назвали неприемлемым и пообещали незамедлительно обратиться в ВТО.

Торговые отношения США и КНР

В начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.
В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25 процентов на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов. В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.
В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов. Пошлины начнут взимать с 6 июля.
Китай, в свою очередь, сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина начнет частично действовать также с 6 июля.
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