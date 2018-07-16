ЦБ: инфляция в июле вернется к уровню апреля — мая

Годовая инфляция в июне понизилась до 2,29%, ожидается, что в июле инфляция вернется к уровню апреля–мая, следует из подготовленного департаментом исследований и прогнозирования ЦБ бюллетеня «О чем говорят тренды».

«Годовая инфляция понизилась до 2,29% в июне после 2,41% в мае из-за эффекта высокой базы. Ожидается, что в июле инфляция вернется к уровню апреля–мая», — говорится в документе.

В ЦБ отметили, что в июне инфляционные ожидания населения продолжили расти, отреагировав на рост цен на бензин и объявление о повышении НДС.