Комитет Думы поддержал пенсионную реформу

Бюджетный комитет Госдумы поддержал изменения в пенсионное законодательство

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в пенсионное законодательство, предусматривающие постепенное — с 2019 по 2034 год — повышение возраста выхода на пенсию: для мужчин до 65 лет с 60 лет, для женщин до 63 лет с 55 лет, передает корреспондент РИА Новости

Так, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения, в случае принятия закона в предложенном правительством виде, получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно. И так далее.

Одновременно законопроектом повышается возраст, по достижении которого будут назначаться не только страховые пенсии, но и другие виды пенсий. В качестве компенсации предлагается предоставить гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста (с учетом его поэтапного повышения). Повышение пенсионного возраста затронет только тех граждан, пенсия которым еще не назначена.

Законопроект внесен в Госдуму правительством после их рассмотрения Российской трехсторонней комиссией (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет второе и третье, окончательное, чтение.

В материалах к законопроекту отмечается, что он создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Члены кабмина отмечали, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию порядка 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК говорил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. Законопроект призван повысить реальные пенсии в стране, а все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение, отмечал он.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.