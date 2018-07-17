Ещё
Топилин пообещал не повышать пенсионный возраст матерям пятерых детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топилин пообещал не повышать пенсионный возраст матерям пятерых детей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: duma.gov.ru
Пенсионный возраст для матерей, воспитавших пятерых детей повышать не планируется, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Госдумы по труду и социальной защите, на котором рассматривается законопроект о повышении пенсионного возраста.
Также повышение пенсионного возраста не коснется пострадавших в результате техногенных аварий.
«Законопроектом не предлагается увеличивать пенсионный возраст для различных социальных категорий: для мам, которые воспитали пятерых детей, … и не предполагается повышение пенсионного возраста для тех лиц, которые пострадали в результате техногенных аварий», — сказал он.
Rambler News Service: последние новости
Франция решила закрыть торговое представительство в России Еврокомиссия предложила России и Украине провести в сентябре экспертную встречу по транзиту газа Набиуллина заявила о переломе в сфере кредитования малого и среднего бизнеса
Комментарии1  Ещё 82 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II227
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде194
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца30
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение