Топилин пообещал не повышать пенсионный возраст матерям пятерых детей

Пенсионный возраст для матерей, воспитавших пятерых детей повышать не планируется, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Госдумы по труду и социальной защите, на котором рассматривается законопроект о повышении пенсионного возраста.

Также повышение пенсионного возраста не коснется пострадавших в результате техногенных аварий.

«Законопроектом не предлагается увеличивать пенсионный возраст для различных социальных категорий: для мам, которые воспитали пятерых детей, … и не предполагается повышение пенсионного возраста для тех лиц, которые пострадали в результате техногенных аварий», — сказал он.