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Глава Минтруда РФ объяснил необходимость пенсионной реформы
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Глава Минтруда РФ объяснил необходимость пенсионной реформы 

Пятый канал 8 часов назад
Фото: Пятый канал
Повышение пенсионного возраста поддержали 77 российских регионов. На местах отмечают, что число работающих граждан снижается. Если не принять меры, о достойном размере выплат для нынешних пенсионеров можно забыть.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, виной всему — демографическая яма, из-за которой на рынок труда выходит все меньше россиян.
— Сейчас единственная с точки зрения рынка труда — возможность повышать пенсионный возраст. Поскольку как раз сейчас выходит на рынок поколение малочисленное, которое родилось в начале 90-х годов. У нас другого окна, возможностей в ближайшее время просто не будет, — отметил Максим Топилин.
Число трудящихся пенсионеров растет с каждым годом. По статистике, более половины россиян не спешат на заслуженный отдых.
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