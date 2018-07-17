Глава Минтруда РФ объяснил необходимость пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста поддержали 77 российских регионов. На местах отмечают, что число работающих граждан снижается. Если не принять меры, о достойном размере выплат для нынешних пенсионеров можно забыть.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, виной всему — демографическая яма, из-за которой на рынок труда выходит все меньше россиян.

— Сейчас единственная с точки зрения рынка труда — возможность повышать пенсионный возраст. Поскольку как раз сейчас выходит на рынок поколение малочисленное, которое родилось в начале 90-х годов. У нас другого окна, возможностей в ближайшее время просто не будет, — отметил Максим Топилин

Число трудящихся пенсионеров растет с каждым годом. По статистике, более половины россиян не спешат на заслуженный отдых.