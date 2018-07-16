Экономика Украины: время принимать решения

Во 2П18 Украине предстоит принять два важных решения, которые могут в значительной мере определить доступность для нее дальнейшего внешнего финансирования. Во-первых, стране необходимо провести долгожданную реформу энергетического сектора, которая будет означать болезненное повышение цен на газ для населения. Во-вторых, необходимо сократить расходы, чтобы добиться дефицита бюджета 2,5% ВВП в соответствии с договоренностями с МВФ . Между тем высокая доходность привлекла иностранных инвесторов на внутренний рынок гособлигаций, но мы считаем, что игра на разнице процентных ставок не перейдет в долгосрочную тенденцию, учитывая отток капитала с развивающихся рынков по всему миру и вероятное усиление волатильности гривны.

Повышение тарифов на газ может привести к ускорению инфляции до 11,5% к концу года. Если правительство пойдет на почти 50%-е повышение тарифов на коммунальные услуги (включая газ) для населения, это может дать дополнительно до 1,5 п. п. прироста потребительских цен в текущем году. Мы полагаем, что инфляция на конец года превысит официальный прогноз (8,9%). Соответственно, мы отмечаем возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Во 2П18 рынок внутреннего госдолга может стать менее привлекательным. Повышение учетной ставки привело к росту доходности гривневых гособлигаций в 1П18. В этом году объем внутреннего госдолга на руках у нерезидентов увеличился вдвое, достигнув $0,4 млрд в начале июля. Тем не менее мы ожидаем снижения доли иностранных инвесторов на рынке ввиду начавшегося оттока капитала с развивающихся рынков и вероятного усиления волатильности гривны во 2П18 за счет увеличения импорта газа и погашений внешнего долга.

В условиях превышения расходов над доходами достижение целевого уровня дефицита бюджета может оказаться под вопросом. Официальный план по доходам в размере 917,9 млрд грн. представляется вполне достижимым. Он на 16% выше прошлогоднего уровня. Тем не менее заложенный в бюджет рост расходов на 18% вызывает вопросы, т. к. за 5М18 они уже выросли на 26% по сравнению с 5М17. Для достижения поставленной МВФ цели по дефициту бюджета 2,5% ВВП потребуется ужесточить контроль над расходами. Если рост расходов не замедлится, дефицит бюджета может превысить 4,0% ВВП.