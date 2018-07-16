Саммит в Хельсинки: на первом месте надежда

Прогноз на неделю: На первом месте надежда. Российско-американский саммит, который начинается сегодня в Хельсинки , дает надежду на возможность улучшения отношений, однако в более долгосрочной перспективе рынкам потребуются четкие указания на сближение двух стран. Инвесторы также будут с осторожностью следить за динамикой мировой торговли и Brent, которая по-прежнему находится под влиянием перебоев в поставках и их возобновления. В середине недели (вторник, среда) глава ФРС Дж. Пауэлл выступит с отчетом, что может оказать давление на рынки, если подтвердится более жесткая позиция регулятора.

Рост в США , снижение в Азии. США (S&P 500 +0.11%, DJIA +0.38%, NASDAQ +0.03%). Азия (Hang Seng —0.36%, Shanghai —0.33%, Nikkei закрыт). Фьючерсы на S&P 500 (-0.01%). Фьючерсы на Brent снижаются — $74.87 за барр.

Обзор прошедшей недели: Во власти волатильности. Рынки оказались под давлением из-за угрозы введения новых пошлин со стороны США в отношении Китая , который пообещал ввести ответные меры. Дополнительным негативом оказались опасения по поводу завершения эры количественного смягчения, что может привести к замедлению роста мировой экономики, учитывая недавние слабые макроданные и снижение прогнозов прибылей компаний. В то же время динамика Brent в целом оказывала поддержку: в середине недели нефтяные котировки росли на фоне перебоев в поставках, однако снизились в пятницу из-за опасений по поводу перспектив мирового роста и возобновления добычи в Ливии . Быки также надеялись, что саммит Путина и Трампа станет первым шагом на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

По итогам недели: Цены на нефть Brent снизились (-2.3% до $75.3 за барр.), рубль укрепился к доллару США д о 6 2.56, РТС (+1.4%), индекс МосБиржи (+0.0%).