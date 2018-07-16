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Встреча двух лидеров: какой подарок Трамп сделает России
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Встреча двух лидеров: какой подарок Трамп сделает России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Накануне встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп пообещал сделать российскому коллеге «маленький подарок». Инвесторы надеются, что эта встреча даст хотя бы надежду на перспективу отмены санкций. Это может привести к росту вложений иностранных инвесторов в отечественные активы.
В понедельник, 16 июля, состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости со стороны Соединенных Штатов, а сейчас еще и охоте на ведьм!», — написал Трамп в своем твиттере накануне.
Президент США ранее заявил журналистам, что приготовил «маленький подарок», который передаст президенту Владимиру Путину в Хельсинки.
По всей вероятности, переговоры предстоят непростые. Ранее и в Кремле, и в Белом доме отмечали, что лидеры двух стран намерены обсудить перспективы развития российско-американских отношений.
«Мы хотим разобраться с Сирией. Мы, конечно же, зададим ваш любимый вопрос про вмешательство в выборы (президента США в 2016 году). Мы будем говорить и о других вещах, обсудим Украину. Мне очень интересно, что он об этом скажет», — сказал Трамп на саммите НАТО.
Накануне пресс-секретарь Дмитрий Песов прокомметировал встречу двух лидеров.
«Они относятся друг к другу уважительно. И у них достаточно неплохо получается разговаривать. Хотя до этого им не представлялись возможности для длительного общения, на этот раз рассчитываем на более полноценный разговор», — рассказал Песков RT.
Дональд Трамп гораздо лояльнее и прагматичнее, чем раньше, высказывается в последнее время по проблемам взаимоотношений России и Запада, что дает основания экспертам надеяться на возможное потепление в российско-американских отношениях и позволит вновь привлечь инвестиции в российские бумаги.
«Надежды инвесторов на эту встречу можно описать примерно так: долгожданная встреча лидеров двух мировых держав, которая долго откладывалась, наконец-то состоится, и на ней будет царить мир и взаимопонимание: Россия уговорит США снять санкции, а США уговорят Россию действовать на нефтяном и металлургическом рынках так, как выгодно США», — комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Ожидание встречи двух президентов создаёт позитив на рынках российских активов, где последние месяцы, наоборот, была их распродажа.
За апрель — май вложения нерезидентов в российский госдолг уменьшились на 228 млрд руб.
В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 32,3 до 30,5% к 1 июня, до 2,123 трлн руб. На отток средств нерезидентов особенно сильно повлияли объявленные 6 апреля новые санкции США против российских компаний.
Но после оттока средств из ОФЗ в апреле и мае и неудачного аукциона 20 июня, уже 4 июля были проданы все ОФЗ при очередном размещении при увеличенном спросе. В результате 11 июля на аукционе Минфин не побоялся предложить ОФЗ на 40 млрд рублей, причём спрос превысил предложение на 71 млрд рублей и значительную часть выкупили иностранные инвесторы, говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.
На аукционе 11 июля был достигнут рекорд с марта, говорит Алексей Федоренко, управляющий активами ICBF.
«С начала второго квартала наблюдался отток инвесторов из отечественных бумаг, однако сейчас все указывает на желание нерезидентов сыграть на возможном росте цен облигаций в случае успешного проведения переговоров между лидерами США и России. Если напряженность между странами удастся снизить, и президенты смогут достичь компромисса хотя бы по некоторым вопросам, то можно ожидать дальнейшего роста интереса к ОФЗ и движение курса рубля в сторону отметки в 61 за доллар и 71,50 за евро», — говорит эксперт.
С утра в понедельник на открытии торгов на Московской бирже рубль растет. Курс доллара снизился на 14 коп. и составил 62,42 руб. Курс евро упал на 13 коп., до 72,96 руб.
По словам Сергея Дейнеки, финансового аналитика «БКС Премьер», ожидания от встречи лидеров РФ и США поддерживают спрос на рублевые активы.
«С первых чисел июля на рынок российских ОФЗ и рынок акций шли уверенные потоки иностранного капитала. На минувшей неделе чистые совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $130 млн Приближение встречи дает рублю сил», — говорит он.
Если надежды инвесторов не оправдаются, то «потоки фондов могут развернуться и лишить нашу валюту серьезной поддержки», отмечает Сергей Дайнеко.
По мнению Артема Деева, ведущего аналитика Amarkets, снимать санкции с России никто не собирается, ровно, как и делать для нее исключение в вопросе дополнительных импортных пошлин со стороны США, поэтому «на рынке продолжит доминировать неопределенность».
Пока риторику американских властей сложно назвать дружелюбной.
«Более хорошие отношения с российским правительством пошло бы всем на пользу, но мяч на стороне России. Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия», — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
По словам Алексея Антонова, «опытные инвесторы не верят в хороший исход этих переговоров и спешат зафиксировать прибыль».
По мнению эксперта, курс доллара к рублю во второй половине июля попытается преодолеть отметку 64 и выйти в новый торговый диапазон: 65-70 рублей.
Поводов для этого достаточно и помимо переговоров двух президентов, это растущая инфляция, сокращение разрыва между резервной ставкой ФРС и ключевой ставкой ЦБ, планируемый рост налоговой нагрузки и пенсионного возраста, перечисляет Антонов.
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