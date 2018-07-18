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Долги по зарплате в РФ в июне снизились на 0,5%
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Долги по зарплате в РФ в июне снизились на 0,5% 

Вести Экономика 24 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Просроченная задолженность по заработной плате в России за июнь снизилась на 15,2 млн руб., или на 0,5% и к 1 июля 2018 г. составила 2 млрд 802,6 млн руб., сообщил Росстат (без учета малого предпринимательства).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 г., приходится 764 млн руб. (27,3%), в 2016 г. и ранее — 974 млн руб. (34,7%).
Задолженность по заработной плате на 1 июля 2018 г. имелась перед 45,8 тыс.человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 44% — работники обрабатывающих производств; 20% — строительства; 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% — транспорта; 6% — добычи полезных ископаемых.
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