Запал положительных ожиданий может сохраниться до конца июля

Медленно, но верно корабль российской экономики движется в направлении развития. И хотя пока множество препятствий существенно тормозят движение, прогресс виден. Ключевые фондовые индексы, как опережающие индикаторы, являются тому подтверждением. Так, индекс Мосбиржи уверенно удерживается вблизи исторических максимумов (у отметки 2346 пунктов), прибавив с начала года более 11%, индекс РТС сумел переломить негативную тенденцию и вышел в плюс на 3%, причем весь этот рост состоялся в рамках последних двух недель. При этом долларовый индикатор фондового рынка свидетельствует о том, что потенциал для положительной динамики весьма существенный (текущая котировка у отметки 1190 пунктов) и в дальнейшем индекс РТС может показывать опережающую динамику по сравнению с рублевым аналогом.

Прослеживаются положительные изменения и в реальном секторе. По объему ВВП ($1,58 трлн) Россия сумела подняться на 11-ое место, что приближает к выполнению цели, поставленной президентом (войти в топ-5 экономик мира к 2024 году). Рост международных резервов по итогам 2017 года составил 14,6%, а к 6 июля он достиг размера в $459,6 млрд При этом внешний долг за последние полгода сократился на 6,3% до $485,5 млрд Не стоит забывать и об успешном проведении Чемпионата мира по футболу, положительные эффекты от которого можно будет оценить через финансовые показатели уже в ближайшее время.

Владимира Путина и Ключевым событием начала этой недели, безусловно, станет встреча в Хельсинки Дональда Трампа . Оба лидера будут отстаивать интересы своих стран, поэтому рассчитывать на прорывные конструктивные решения не стоит. Тем не менее, сам факт того, что встреча состоится, стоит расценивать как положительный момент. Более того, отсутствие новых санкций и риторика лидеров в пользу продолжения дальнейшего диалога способны обеспечить разрядку обстановки и вселить оптимизм на финансовые рынки.

Российская валюта на фоне улучшения показателей в экономике и сохранении высоких цен на нефть продолжает выглядеть весьма недооцененной. Этот фактор с одной стороны поддерживает экспорт и стимулирует экономику, а с другой повышает интерес к рублевым инвестициям.