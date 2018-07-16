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Минтруд объяснил повышение пенсионного возраста
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Минтруд: основания для повышения пенсионного возраста сложились в конце советского периода 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Согласно оценкам ученых, подойти к вопросу повышения пенсионного возраста можно было еще в конце советского периода, основания для этого сложились уже тогда, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
«Почему мы это делаем … именно сейчас? … Если мы посмотрим … научную литературу, оценки ученых, … то, по большому счету, все основания для того, чтобы подойти к вопросу увеличения пенсионного возраста, они сложились где-то в конце советского периода. Уже тогда, если мы посмотрим на оценки специалистов, учёные говорили о том, что пора … к этому вопросу подходить. К сожалению, наверное, по политическим мотивам, в те времена, в конце советского времени, не стали решать этот вопрос, его отложили», — сказал он.
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