Минтруд объяснил повышение пенсионного возраста

Согласно оценкам ученых, подойти к вопросу повышения пенсионного возраста можно было еще в конце советского периода, основания для этого сложились уже тогда, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
«Почему мы это делаем … именно сейчас? … Если мы посмотрим … научную литературу, оценки ученых, … то, по большому счету, все основания для того, чтобы подойти к вопросу увеличения пенсионного возраста, они сложились где-то в конце советского периода. Уже тогда, если мы посмотрим на оценки специалистов, учёные говорили о том, что пора … к этому вопросу подходить. К сожалению, наверное, по политическим мотивам, в те времена, в конце советского времени, не стали решать этот вопрос, его отложили», — сказал он.