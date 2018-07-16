Эксперты не видят проблем в судоходстве из-за торговых войн 

Москва, 16 июля — «Вести. Экономика» В транспортной ассоциации сингапурского порта, одного из крупнейших портов мира, заявили, что пока доказательств того, что эскалация конфликта между США и КНР серьезно повлияла на транспортный сектор, нет.
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∎В контейнерном сегменте пока нет четких доказательств какого-либо существенного влияния", — сказал CNBC Эсбен Поулссон, президент Ассоциации судоходства Сингапура, — «Одна или две (судоходные) линии несколько сократили свою пропускную способность, но на сегодняшний день нет убедительных доказательств какого-либо значительного воздействия. ∎Поулсон отметил, что наблюдается некоторое снижение поставок сои из США в Китай. Кроме того, снизились поставки железной руды. Это негативно сказалось на настроениях, однако влияние было ∎незначительным∎. Влияние на танкерные перевозки также ограничено. По данным статистического обзора мировой энергетики BP, экспорт сырой нефти в Китай в прошлом году составил всего 7,7 млн тонн, что составляет всего 17% от общего объема мирового экспорта сырой нефти в США. При этом Поулссон подчеркнул, что общий уровень торговых потоков в Азии остается стабильным. Судоходная компания Maersk также дает положительную оценку ситуации. Однако предупредила, что продолжающаяся эскалация может привести к ∎серьезным последствиям для мировой торговли∎. „Текущие тарифные меры между США и Китаем по-прежнему ограниченно влияют на Транс-Тихоокеанскую торговлю∎, — сказал представитель Maersk CNBC. Он добавил, что тарифы США на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики также оказали лишь ограниченное влияние на глобальную контейнерную торговлю. Проблем хватает Более высокие расходы на топливо и растущая нагрузка в сфере регулирования по-прежнему вызывают большую озабоченность в секторе судоходства, чем разгорающаяся торговая война. По данным Международной морской организации, увеличение ограничения содержания серы в морском топливе на 0,5% по сравнению с нынешними 3,5% резко повысит стоимость топлива для международных перевозок. Этот шаг был частью усилий по борьбе с загрязнением воздуха, и вступит в силу в 2020 году. Согласно прогнозу исследовательской фирмы Wood Mackenzie, более высокие цены на нефть и ограниченное количество судового топлива (MGO), а также снижение содержания серы в нем, или поиск более дорогостоящей альтернативы, могут в конечном итоге стоить отрасли дополнительных $60 млрд в год, поскольку судовые компании меняют топливо или устанавливают системы, необходимые для удаления серы из выхлопных газов. “Торговый вопрос-это еще один элемент. Перед отраслью уже стоят многие другие сложности — будь то избыточные мощности или лавина регулирования, которая надвигается на нас. Нам не нужна эта эскалация торговой войны∎, — заявил Поулссон.