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Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,59%
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Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,59% 

Investing.com Россия 57 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти, газа и электричества, компьютерного оборудования и цементной промышленности.
На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted поднялся на 0,59%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции JSL Construction&Development Co Ltd (TW:2540), которые подорожали на 2,40 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 26,40. Котировки Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd (TW:2421) выросли на 4,20 п. (9,94%), завершив торги на уровне 46,45. Бумаги Arcadyan Technology Corp (TW:3596) выросли в цене на 7,30 п. (9,91%), закрывшись на отметке 81,00.
Лидерами падения стали акции Darfon Electronics Corp (TW:8163), цена которых упала на 7,00 п. (9,99%), завершив сессию на отметке 63,10. Акции Pan Jit International Inc (TW:2481) поднялись на 5,05 п. (9,92%), закрывшись на уровне 45,85, а Green Seal Holding Ltd (TW:1262) снизились в цене на 2,80 п. (9,88%) и завершили торги на отметке 25,55.
На Тайваньской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (520) превысило количество закрывшихся в минусе (287), а котировки 114 акций практически не изменились.
Котировки акций Arcadyan Technology Corp (TW:3596) выросли до исторического максимума, поднявшись на 9,91%, 7,30 п., и завершили торги на отметке 81,00. Котировки акций Green Seal Holding Ltd (TW:1262) упали до исторического минимума, снизившись на 9,88%, 2,80 п., и завершили торги на отметке 25,55.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,49%, или 0,33, достигнув отметки $66,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,64%, или 0,46, до $71,70 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,26%, или 3,20, до отметки $1.224,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,21% до 30,613, а котировки TWD/CNY упали на 0,18%, достигнув отметки 0,2181.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 94,94.
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