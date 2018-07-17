Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,36%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, производства электронных комплектующих и машиностроения.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted снизился на 0,36%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Min Aik Precision Industrial Co Ltd (TW:4545), которые подорожали на 3,30 п. (9,98%), закрывшись на отметке в 36,35. Котировки Chia Ta World Co Ltd (TW:2033) выросли на 1,05 п. (9,72%), завершив торги на уровне 11,85. Бумаги Crowell Development Corp (TW:2528) выросли в цене на 1,20 п. (8,14%), закрывшись на отметке 15,95.

Лидерами падения стали акции Green Seal Holding Ltd (TW:1262), цена которых упала на 3,10 п. (9,86%), завершив сессию на отметке 28,35. Акции Hiwin Technologies Corp (TW:2049) поднялись на 32,00 п. (9,30%), закрывшись на уровне 312,00, а Advanced Power Electronics Corp (TW:8261) снизились в цене на 5,10 п. (9,19%) и завершили торги на отметке 50,40.

На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (442) превысило количество закрывшихся в плюсе (339), а котировки 135 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,33%, или 0,22, достигнув отметки $66,85 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,38%, или 0,27, до $71,57 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,23%, или 2,90, до отметки $1.242,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD снизилась на 0,13% до 30,503, а котировки TWD/CNY повысились на 0,05%, достигнув отметки 0,2191.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 94,16.