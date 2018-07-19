Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,07%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, автомобильной промышленности и текстильной промышленности.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted подешевел на 0,07%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Young Optics Inc (TW:3504), которые подорожали на 10,00 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 110,00. Котировки JSL Construction&Development Co Ltd (TW:2540) выросли на 2,60 п. (9,85%), завершив торги на уровне 29,00. Бумаги Tatung Co (TW:2371) выросли в цене на 2,80 п. (7,71%), закрывшись на отметке 39,10.

Лидерами падения стали акции Tai Twun Enterprise Co Ltd (TW:3432), цена которых упала на 1,35 п. (7,50%), завершив сессию на отметке 16,65. Акции China Motor Corp (TW:2204) поднялись на 1,80 п. (6,30%), закрывшись на уровне 26,75, а Lily Textile Co Ltd (TW:1443) снизились в цене на 0,49 п. (5,96%) и завершили торги на отметке 7,73.

На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (493) превысило количество закрывшихся в плюсе (308), а котировки 108 акций практически не изменились.

Котировки акций Tatung Co (TW:2371) выросли до максимума, подорожав на 7,71%, 2,80 п., и завершили торги на отметке 39,10.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,24%, или 0,16, достигнув отметки $67,59 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,26%, или 0,19, до $72,71 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,40%, или 4,90, до отметки $1.223,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,20% до 30,663, а котировки TWD/CNY повысились на 0,23%, достигнув отметки 0,2203.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 94,99.