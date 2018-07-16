В июле отток иностранных инвестиций с рынка ОФЗ должен замедлиться 

В пятницу Банк России опубликовал предварительную оценку доли ОФЗ в собственности иностранных инвесторов (окончательные цифры будут представлены через пару недель). Согласно данным регулятора, в июне нерезиденты продолжали сокращать вложения в российские бумаги: чистый отток иностранных инвестиций за прошлый месяц Банк России оценил в 56 млрд руб. против 131 млрд руб. в апреле и 97 млрд руб. в мае. В результате, по нашим оценкам, к концу июня доля ОФЗ в собственности иностранных инвесторов сократилась до уровня чуть менее 30%, а с корректировкой на неликвидные и неторгуемые выпуски — до 36% (-1,5 пп м/м), что является минимумом с февраля 2017 г.
Банк России также приводит обновленные данные об иностранных вложениях в конкретные выпуски. По нашим расчетам, с ноября 2017 г. сильнее всего нерезиденты сократили позиции в ОФЗ-26216, ОФЗ-26207, ОФЗ-26218 и ОФЗ-26220. В целом в 1п18 наиболее активно иностранные игроки выходили из длинных и коротких и в меньшей степени — из среднесрочных бумаг. Основными покупателями облигаций выступали крупные локальные банки. Среди наиболее ликвидных выпусков с фиксированным купоном наибольшее присутствие нерезидентов сохраняется в длинных облигациях: в данном сегменте на их долю приходится примерно 2/3 бумаг против 3/4 в ноябре 2017 г. В среднесрочных и коротких ОФЗ доля нерезидентов составляет примерно 50% и 30% соответственно.
Мы полагаем, что в июле отток иностранных инвестиций с рынка ОФЗ должен был замедлиться. Скорее всего, по итогам месяца доля нерезидентов на рынке останется неизменной или немного вырастет. Между тем, если интерес к российскому рынку со стороны иностранных покупателей не восстановится, Минфину, на наш взгляд, будет непросто выполнить существующий план заимствований. Например, во 2к18 ему удалось разместить меньше половины от запланированного объема облигаций. До сих пор локальный спрос позволял удерживать рынок в состоянии относительного равновесия, но для того чтобы локальные игроки начали более активно покупать ОФЗ, должен вырасти уровень carry. Исходя из этих же соображений мы ожидаем, что наклон кривой ОФЗ продолжит уменьшаться за счет более значительного роста доходностей на ее ближнем конце.