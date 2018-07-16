В июле отток иностранных инвестиций с рынка ОФЗ должен замедлиться

В пятницу Банк России опубликовал предварительную оценку доли ОФЗ в собственности иностранных инвесторов (окончательные цифры будут представлены через пару недель). Согласно данным регулятора, в июне нерезиденты продолжали сокращать вложения в российские бумаги: чистый отток иностранных инвестиций за прошлый месяц Банк России оценил в 56 млрд руб. против 131 млрд руб. в апреле и 97 млрд руб. в мае. В результате, по нашим оценкам, к концу июня доля ОФЗ в собственности иностранных инвесторов сократилась до уровня чуть менее 30%, а с корректировкой на неликвидные и неторгуемые выпуски — до 36% (-1,5 пп м/м), что является минимумом с февраля 2017 г.

Банк России также приводит обновленные данные об иностранных вложениях в конкретные выпуски. По нашим расчетам, с ноября 2017 г. сильнее всего нерезиденты сократили позиции в ОФЗ-26216, ОФЗ-26207, ОФЗ-26218 и ОФЗ-26220. В целом в 1п18 наиболее активно иностранные игроки выходили из длинных и коротких и в меньшей степени — из среднесрочных бумаг. Основными покупателями облигаций выступали крупные локальные банки. Среди наиболее ликвидных выпусков с фиксированным купоном наибольшее присутствие нерезидентов сохраняется в длинных облигациях: в данном сегменте на их долю приходится примерно 2/3 бумаг против 3/4 в ноябре 2017 г. В среднесрочных и коротких ОФЗ доля нерезидентов составляет примерно 50% и 30% соответственно.