Цены на нефть растут на фоне снижения числа работающих буровых установок в США

МОСКВА , 20 июл /ПРАЙМ/. Стоимость нефти растет вечером в пятницу после сообщения о снижении количества буровых установок в США за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.54 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73%, до 73,11 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до 68,33 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 20 июля, общее число буровых нефтяных и газовых установок в США снизилось на восемь штук, или на 0,8% — до 1,046 тысячи штук.

В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 96 штук, или на 10,1%. Количество нефтяных буровых установок за неделю сократилось на пять, или на 0,6%, до 858 единиц, а газодобывающих — на две, или на 1%, до 187 штук.

Снижение числа функционирующих буровых установок свидетельствует об уменьшении буровой активности в США и, соответственно, об уменьшении объемов нефти для поставки потребителям в будущем, что позитивно влияет сейчас на нефтяные цены.