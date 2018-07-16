На рынке нефти пропал оптимизм

Нефть Brent торгуется с нисходящим уклоном в начале новой торговой недели, предпринимая безуспешные попытки восстановления после обвала, произошедшего 11 июля. Игроки не торопятся с покупками после массовой фиксации прибыли, не находя поводов для былого оптимизма.

До недавнего времени быки активно проталкивали котировки в направлении уровня $80. Ралли подпитывалось сообщениями о перебоях в поставках, перспективах дальнейшего сокращения мирового предложения, блокировки экспорта нефти из Ирана , усугубления ситуации в Венесуэле и т.д. Все это в условиях практически сбалансированного рынка подогревало страхи по поводу того, что в определенный момент на мировом рынке возникнет дефицит предложения, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Однако по мере снижения этих рисков энтузиазм покупателей стал угасать. Более того, начали появляться признаки замедления мирового роста. Одним из них стали данные из Китая , которые разочаровали инвесторов. Во II квартале темпы роста экономики Поднебесной составили 6,7% против 6,8% ранее, достигнув самого низкого уровня с 2016 года. Признаки ухудшения самочувствия экономики КНР оцениваются инвесторами как сигнал к замедлению мировой экономики, а торговые войны могут только усугубить ситуацию.