Ещё
На рынке нефти пропал оптимизм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На рынке нефти пропал оптимизм 

News.ru 1 час назад
Нефть Brent торгуется с нисходящим уклоном в начале новой торговой недели, предпринимая безуспешные попытки восстановления после обвала, произошедшего 11 июля. Игроки не торопятся с покупками после массовой фиксации прибыли, не находя поводов для былого оптимизма.
До недавнего времени быки активно проталкивали котировки в направлении уровня $80. Ралли подпитывалось сообщениями о перебоях в поставках, перспективах дальнейшего сокращения мирового предложения, блокировки экспорта нефти из Ирана, усугубления ситуации в Венесуэле и т.д. Все это в условиях практически сбалансированного рынка подогревало страхи по поводу того, что в определенный момент на мировом рынке возникнет дефицит предложения, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Однако по мере снижения этих рисков энтузиазм покупателей стал угасать. Более того, начали появляться признаки замедления мирового роста. Одним из них стали данные из Китая, которые разочаровали инвесторов. Во II квартале темпы роста экономики Поднебесной составили 6,7% против 6,8% ранее, достигнув самого низкого уровня с 2016 года. Признаки ухудшения самочувствия экономики КНР оцениваются инвесторами как сигнал к замедлению мировой экономики, а торговые войны могут только усугубить ситуацию.
Между тем, в США активность на сланцевых месторождениях продолжает постепенно угасать. Так, на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, число активных буровых осталось без изменений, на уровне 863 единицы. Если на предстоящей неделе показатели API и Минэнерго подтвердят дальнейшее падение запасов и пробуксовку добычи, это поможет несколько ослабить давление на котировки.
News.ru: последние новости
Крымский мост ударил по бюджету Украины Китай подал жалобу в ВТО из-за планов США ввести пошлины Порошенко: «Северный поток — 2» ослабляет Украину
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина390
Грудинин развелся52
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»393
Туринская плащаница оказалась подделкой67
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией106
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение