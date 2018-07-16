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Первая за последние 8 лет встреча президентов России и США в центре внимания
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Первая за последние 8 лет встреча президентов России и США в центре внимания 

Прайм 1 час назад
Китайская статистика в июне оказалась противоречивой. Российский рынок завершил торги в пятницу в зеленой зоне, оба основных индекса прибавили около 1%. Поддержку им оказало укрепление нефтяных цен во второй половине дня и небольшой рост на мировых фондовых площадках. Основные рынки закрылись в плюсе, европейский индекс Euro Stoxx 50 подрос на 0,3%, а американский S&P 500 — на 0,1%.
Основным событием сегодняшнего дня, несомненно, будет первая за последние восемь лет встреча президентов России и США, которая пройдет в Хельсинки. Хотя от нее вряд ли стоит ожидать прорывных решений, сам факт диалога является позитивным фактором для рынков. Соответственно, инвесторы будут внимательно следить за комментариями по итогам переговоров.
Также в центре внимания на этой неделе останется тема торгового противостояния Китая и США. Страны готовы возобновить переговоры по торговому соглашению, хотя официальных заявлений об их начале сделано пока не было. Кроме того, на этой неделе с отчетом по монетарной политике в Сенате США выступит глава ФРС Джером Пауэлл. В докладе подтверждается приверженность регулятора политике постепенного повышения ставок, а риски для финансовой стабильности на данном этапе оцениваются как низкие. Послезавтра ФРС, традиционно за две недели до заседания, опубликует Бежевую книгу. Из статистики, выходящей на этой неделе, интерес представляют данные по розничным продажам (16 июля) и промышленному производству (17 июля) в США. Рынок ожидает сохранения тенденции к увеличению оборота розничной торговли. Напомним, что в мае розничные продажи показали очень высокие темпы роста — 0,8% месяц к месяцу.
Нефтяные котировки сегодня умеренно снижаются. Саудовская Аравия, по данным СМИ, предложила дополнительные объемы нефти в августе некоторым покупателям в Азии, а Соединенные Штаты рассматривают возможность использования нефтяных резервов для снижения цен на энергоносители. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в пятницу, что ОПЕК и другие страны могут нарастить добычу более чем на 1 млн барр. /сутки, если потребуется.
Китайская статистика за 2 кв. и июнь текущего года, опубликованная сегодня, оказалась противоречивой. С одной стороны, ВВП во 2 кв. вырос, как и ожидалось, на 6,7% год к году, а рост квартал к кварталу был на 0,2 п.п. выше ожиданий и составил 1,8%. Розничные продажи в июне также выросли на 0,2 п.п. больше, чем предполагалось, до 9% год к году. С другой стороны, рост промпроизводства в июне оказался на 0,5 п.п. хуже прогнозов рынка и составил 6%. Данные по промпроизводству усилили опасения инвесторов относительно возможного замедления экономики страны, и сегодня азиатские индексы снижаются. Японский рынок закрыт из-за праздника. Фьючерс на S&P 500 сегодня с утра немного вырос.
Российский рынок начнет день снижением котировок, индекс РТС может потерять около 0,5%.
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