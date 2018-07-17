Долгожданная встреча президентов США и России не привела к прорывам

Российский рынок вырос на открытии, но к закрытию сдал все завоеванные позиции — индекс РТС завершил день снижением на 0.73%. Тем не менее можно сказать, что российский фондовый рынок оказался достаточно устойчивым, учитывая падение цен на нефть на 4%.

Норникель в понедельник начал торговаться без дивиденда и подешевел на 6.3%, что на 100 руб. больше размера фактических дивидендов. МегаФон объявил о делистинге GDR и выкупе бумаг по $9.75 за DR. В результате DR подскочили на 6.56%, а локальные акции взлетели почти на 16%. В секторе электроэнергетики исключительно хорошую динамику показали Россети , подорожав на 3.07%, в то время как другие компании сектора закрылись почти без изменений.

России в Долгожданная встреча президентов США Финляндии не привела к каким-либо прорывам или конкретным соглашениям, хотя и прошла на достаточно позитивной ноте — Трамп согласился, что США должны сотрудничать с Россией по вопросу расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы и признал, что Северный поток-2 составит конкуренцию американскому природному газу, поставляемому в Европу. Поскольку встреча не принесла каких-либо конкретных результатов и заявлений, мы не ожидаем выраженной реакции рынка сегодня.

Мы ожидаем, что рынок откроется снижением на 0.5%.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Мировые бенчмарки подешевели в понедельник — доходности выросли на 3-4 бп. UST10Y закрылись на отметке 2.87% (+4 бп), 10-летние Bunds — 0.37% (+3 бп).

Облигации развивающихся рынков последовали тому же примеру — доходности основных суверенных выпусков увеличились на 2-3 бп. Среди корпоративных бумаг Sibanye-Stillwater продемонстрировал опережающую динамику на фоне новости о сделке по получению финансирования под будущие поставки в размере $500 млн, средства будут направлены на снижение долговой нагрузки компании. Доходности выпусков Sibanye-Stillwater, входящих в наш список рекомендуемых бумаг, упали на 35-40 бп.

Российские евробонды торговались в минусе, доходности суверенных выпусков выросли на 2-3 бп. ОФЗ закрылись небольшим снижением на фоне очень низких объемов торгов, доходность выпуска 26207 достигла 7.55% (+0.5 бп).