Потребительский рынок Ростовской области вошел в топ-10 по стране 

Об этом рассказали в управлении информационной политики регионального правительства. Его оборот по итогам прошлого года превысил 800 млрд руб, увеличившись с начала десятилетия в 1,6 раз.
«Потребительский рынок Ростовской области формирует 19% валового регионального продукта, обеспечивает поступление доходов в бюджетную систему, стимулирует предпринимательскую активность, обеспечивает рабочими местами почти четверть занятого в экономике населения», — добавили в правительстве региона. Планируется, что уже к 2030 году оборот розничной торговли Ростовской области повысится еще в три раза и составит 2,6 трлн руб.