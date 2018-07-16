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Потребительский рынок Ростовской области вошел в топ-10 по стране
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Потребительский рынок Ростовской области вошел в топ-10 по стране 

Деловое сообщество 1 час назад
Об этом рассказали в управлении информационной политики регионального правительства. Его оборот по итогам прошлого года превысил 800 млрд руб, увеличившись с начала десятилетия в 1,6 раз.
«Потребительский рынок Ростовской области формирует 19% валового регионального продукта, обеспечивает поступление доходов в бюджетную систему, стимулирует предпринимательскую активность, обеспечивает рабочими местами почти четверть занятого в экономике населения», — добавили в правительстве региона. Планируется, что уже к 2030 году оборот розничной торговли Ростовской области повысится еще в три раза и составит 2,6 трлн руб.
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