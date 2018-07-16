Доллару — бой: валюту США выгоняют из России

ВТБ предлагает активнее снижать долю доллара в российской экономике. По словам главы банка Андрея Костина, россияне уже теряют интерес к американской валюте: они стали чаще открывать депозиты и брать кредиты в рублях. И это — важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы страны. Следующий этап — расширение использования рубля в международных расчетах.

России надо создавать собственные финансовые инструменты, развивать рынок по размещению еврооблигаций и акций, считает банкир. Он уверен, что это защитит российский финансовый сектор от воздействия внешних факторов и ускорит его развитие.

Специалисты ВТБ уже подготовили «целый проект» соответствующих предложений, сообщил Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным , и попросил главу государства поручить правительству, ЦБ и «соответствующим структурам» рассмотреть эти инициативы.

В июне глава ВТБ уже призывал начать войну с гегемонией американской валюты в мировом масштабе. Для этого России следует перевести свои внешнеторговые расчеты в другую валюту, заявил он. Заодно банкир раскритиковал российский бизнес, засевший в заграничных оффшорах, и предложил перерегистрировать российскую экономику в России.

Не так страшен доллар

«Крестовый поход» против валюты США вызывает недоумение экспертов. Проблема слегка преувеличена, отмечают они.

На самом деле, сейчас происходит некоторая подмена понятий. Долларизация экономики обычно подразумевает непосредственное использование иностранной валюты в обращении, как это было в России в 1990-е годы, когда все цены указывались в условных единицах. Но те «лихие» годы «дикого капитализма» давно прошли.

В последнее время под долларизацией в России понимается структура вкладов, то есть, какова доля депозитов в иностранной валюте. Но если, например, компания ведет бизнес на зарубежных рынках, естественно, она имеет определенный объем операций в валюте и валютные счета. И население может иметь вклады в валюте, поскольку в стране достаточно популярен выездной туризм.

«Я бы не сказал, что это негативный фактор и нужно с ним бороться. Это позитивная долларизация», — сказал «Ридусу» аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Самый верный путь к дедолларизации — укрепление собственной валюты, чтобы она была более привлекательной. Но пока российские власти делают все наоборот. Минфин подает очень плохой пример рекордной скупкой долларов в резервы, считает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . По его мнению, если бы ведомство не включало свой «пылесос», доллар сегодня стоил бы примерно 50 рублей.

«На этом фоне заявления о дедолларизации говорят лишь о том, что у российских властей нет твердой и четкой позиции на данную тему», — считает эксперт.

По его мнению, реальной необходимости в изъятии долларов с рынка сейчас нет. Резервы и так достаточно большие, крупных выплат по внешним долгам в ближайшем будущем тоже не ожидается.

Плата за риск

Перспективы рубля в международных расчетах на данном этапе выглядят не менее сомнительными. Доллар не просто так здесь доминирует: это следствие доверия к американской экономике и к ее валюте, плюс исторически сложившийся интерес.

Целый комплекс факторов делает ту или иную валюту востребованной в качестве резервной. Ключевых три — размер экономики, низкая волатильность курса и низкая инфляция, поясняет Нигматуллин.

Не обязательно соответствовать всем критериям. Так, есть валюты, которые эмитируются в относительно небольших экономиках, но используются как резервные, например, швейцарский франк. Однако у него за плечами многолетняя безупречная репутация, которая дает инвесторам уверенность в надежности данного актива. А рубль не соответствует большинству параметров.

Российская экономика примерно в 8 раз меньше американской, и поэтому так чувствительна к санкциям США (если кто-то решит ввести санкции против Америки, она их просто не почувствует). Инфляция у нас заметно снизилась лишь недавно, в ретроспективе предыдущих 10 лет ее значения были достаточно высоки. Волатильность курса тоже оставляет желать лучшего.

Рублю как минимум требуется время на то, чтобы завоевать доверие. Те, кто сегодня согласится использовать в расчетах с Россией ее национальную валюту, потребуют премию за риск. Условно говоря, если мы будем продавать нефть за рубли, выручка окажется на 5−10% меньше по сравнению с реализацией за доллары. Терять эти деньги ради престижа просто бессмысленно.

Разуваев полагает, что настойчиво продвигать рубль в качестве резервной валюты даже в расчетах со странами СНГ (в первую очередь, Евразийского союза ) — это неправильно. Необходимо говорить о наднациональной денежной единице, такой, как евро. И по аналогии с евро следует сначала ввести безналичные расчеты, и только потом наличные.