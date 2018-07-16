Ещё
События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июля 

Прайм 33 минуты назад
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Япония — День моря — выходной на Токийской фондовой бирже
Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь)
6% (факт)
Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
1,8% (факт)
Китай — ВВП (г/г) (2кв2018)
6,7% (факт)
Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь)
6% (факт)
Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
12:00  Еврозона — Сальдо торгового баланса (май)
16,7 млрд евро
15:30  США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
15:30  США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
22,75  15:30  США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
15:30  Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (май)
9,13 млрд канад. долл
17:00  США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май)
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
Детский мир — операционные результаты за 2кв2018
Etalon Group — операционные результаты за 1П2018
Челябэнергосбыт — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 27.06.2018)
0,000390051 (ао), 0,00626003 (ап) — див-д 2016
0,0193 (ао, ап) — див-д 2017
Прайм: последние новости
Нефть дешевеет на перспективах использования США резервных запасов ВВП Китая в первом полугодии 2018 г вырос на 6,8% Минфин в 2018 г подготовит проект о добровольных пенсионных накоплениях для внесения в ГД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео151
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»95
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга89
Песков рассказал о новом российском оружии109
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение