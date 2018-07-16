События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июля 

МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Япония — День моря — выходной на Токийской фондовой бирже
Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь)
6% (факт)
Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
1,8% (факт)
Китай — ВВП (г/г) (2кв2018)
6,7% (факт)
Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь)
6% (факт)
Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
12:00 Еврозона — Сальдо торгового баланса (май)
16,7 млрд евро
15:30 США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
15:30 США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
22,75 15:30 США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
15:30 Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (май)
9,13 млрд канад. долл
17:00 США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май)
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
Детский мир — операционные результаты за 2кв2018
Etalon Group — операционные результаты за 1П2018
Челябэнергосбыт — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 27.06.2018)
0,000390051 (ао), 0,00626003 (ап) — див-д 2016
0,0193 (ао, ап) — див-д 2017