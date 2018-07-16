События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июля

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — День моря — выходной на Токийской фондовой бирже

Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь)

6% (факт)

Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2018)

1,8% (факт)

Китай — ВВП (г/г) (2кв2018)

6,7% (факт)

Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь)

6% (факт)

Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/

12:00 Еврозона — Сальдо торгового баланса (май)

16,7 млрд евро

15:30 США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)

15:30 США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль)

22,75 15:30 США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)

15:30 Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (май)

9,13 млрд канад. долл

17:00 США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май)

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

Детский мир — операционные результаты за 2кв2018

Etalon Group — операционные результаты за 1П2018

Челябэнергосбыт — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 27.06.2018)

0,000390051 (ао), 0,00626003 (ап) — див-д 2016

0,0193 (ао, ап) — див-д 2017