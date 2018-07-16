Рубль: политика напомнила о себе

Большую часть пятничной сессии рубль провел в довольно узком диапазоне 62,2–62,4, а вечером на фоне восстановления глобального аппетита к риску укрепился до 62,1. Однако появившаяся затем информация о новых обвинениях в адрес России , связанных с президентскими выборами в США , вынудила инвесторов начать сокращать позиции в рубле, чтобы не уходить с этим риском на выходные. Во время вечерних торгов при достаточно небольших объемах курс USDRUB поднялся до 62,45. В результате по итогам сессии рубль ослаб к доллару примерно на 0,3%. Общий оборот в паре доллар/рубль на МосБирже составил всего 3,0 млрд долл. Однако несмотря на пятничное снижение, в целом за неделю рубль показал один из лучших результатов среди валют развивающихся стран.

Индекс валют развивающихся стран в пятницу поднялся примерно на 0,4%; сильнее остальных смотрелся бразильский реал, укрепившийся на 0,8% относительно доллара США. Курс последнего к корзине валют основных торговых партнеров (индекс DXY) за день снизился на 0,2%, при этом только новозеландский доллар закрылся в минусе, причиной чего стал более низкий, чем ожидалось, индекс PMI. Фондовые рынки завершили сессию в положительной зоне, за исключением сводного индекса Шанхайской биржи (-0,2%). Индекс Nikkei поднялся на 1,9%, S&P 500 вырос на 0,1%, а индекс рынков акций развивающихся стран MSCI EM прибавил 0,5%. Доходности казначейских обязательств США снизились: в том числе 10-летние UST опустились в доходности примерно на 2 бп, до 2,83%.