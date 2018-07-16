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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,5-0,7%
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,5-0,7% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. В частности, индекс Мосбиржи опустился на 0,52%, до 2334,18 пункта, индекс РТС — на 0,73%, до 1180,64 пункта, следует из данных торгов.
Стоимость нефти Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE снизилась на 4%, до отметки $72,3 за баррель.
В понедельник в президентском дворце в центре Хельсинки прошел саммит, продлившийся более четырех часов, который стал первой полноформатной встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. До этого лидеры встречались дважды — в июле и ноябре прошлого года — на крупных международных мероприятиях.
При этом до совместной пресс-конференции лидеров РФ и США по итогам саммита цена Brent снижалась на 3,65% и находилась на отметке $72,58 за баррель.
Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 27 копеек и составил 62,29 рубля. Курс евро опустился на 16 копеек до 72,93 рубля.
"Завтра индекс Мосбиржи может продолжить снижение в район 2300 пунктов, а индекс РТС — в район 1150 пунктов. Диапазон торгов для пары доллар/рубль останется в пределах 62-63 рубля, для пары евро/рубль — в коридоре 72,5-73,5 рубля", — прогнозирует замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.
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