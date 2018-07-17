Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,64%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов энергетики, сырья и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 снизился на 0,64%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Technology One Ltd (AX:TNE), которые подорожали на 0,375 п. (8,56%), закрывшись на отметке в 4,755. Котировки Metcash Ltd (AX:MTS) выросли на 0,100 п. (4,03%), завершив торги на уровне 2,580. Бумаги Seven West Media Ltd (AX:SWM) выросли в цене на 0,023 п. (2,65%), закрывшись на отметке 0,873.

Лидерами падения стали акции Sigma Pharmaceuticals Ltd (AX:SIG), цена которых упала на 0,020 п. (4,04%), завершив сессию на отметке 0,475. Акции WorleyParsons Ltd (AX:WOR) поднялись на 0,610 п. (3,40%), закрывшись на уровне 17,330, а Wisetech Global Ltd (AX:WTC) снизились в цене на 0,580 п. (3,29%) и завершили торги на отметке 17,070.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (669) превысило количество закрывшихся в плюсе (510), а котировки 351 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 6,09% до отметки 13.023.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,10%, или 1,30, достигнув отметки $1.241,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,24%, или 0,16, до $66,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,21%, или 0,15, до отметки $71,69 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,11% до 0,7427, а котировки AUD/JPY повысились на 0,20%, достигнув отметки 83,48.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 94,25.