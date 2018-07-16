Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,45%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов золотодобычи, здравоохранения и фондов недвижимости Австралии.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 снизился на 0,45%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции G8 Education Ltd (AX:GEM), которые подорожали на 0,140 п. (5,88%), закрывшись на отметке в 2,520. Котировки Inghams Group Ltd (AX:ING) выросли на 0,17 п. (4,53%), завершив торги на уровне 3,92. Бумаги Sigma Pharmaceuticals Ltd (AX:SIG) выросли в цене на 0,020 п. (4,21%), закрывшись на отметке 0,495.

Лидерами падения стали акции Orocobre Ltd (AX:ORE), цена которых упала на 0,250 п. (4,44%), завершив сессию на отметке 5,380. Акции Evolution Mining (AX:EVN) поднялись на 0,150 п. (4,53%), закрывшись на уровне 3,160, а Western Areas NL (AX:WSA) снизились в цене на 0,145 п. (3,99%) и завершили торги на отметке 3,485.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (605) превысило количество закрывшихся в плюсе (573), а котировки 349 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 4,93% до отметки 12.578.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,31%, или 3,90, достигнув отметки $1.245,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,74%, или 0,52, до $69,43 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,62%, или 0,47, до отметки $74,86 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,15% до 0,7434, а котировки AUD/JPY повысились на 0,18%, достигнув отметки 83,56.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,08% до 94,36.