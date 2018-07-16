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Индекс Мосбиржи по-прежнему смотрится уверенно
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«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»

Индекс Мосбиржи по-прежнему смотрится уверенно 

Прайм 31 минуту назад
Несмотря на обострение рисков торговых противоречий США-Китай в начале прошлой недели, в целом она сложилась для рисковых активов в позитивном ключе. Инвесторы пока положительно воспринимают тот факт, что китайские власти еще не обозначили перечень ответных мер на представление со стороны США списка китайских товаров на 200 млрд долл., в отношении которых может быть введена 10% импортная пошлина, что дает надежду на попытки китайской стороны провести конструктивный раунд переговоров в надежде смягчить требования США. Американские фондовые индексы завершили неделю в плюсе, индекс S&P 500 закрыл сессию пятницы выше отметки в 2800 б.п. (максимум по закрытию с февраля). Безусловно, в случае подготовки «жесткого» варианта ответа со стороны КНР настроения на рынках могут вновь ухудшиться, однако на текущий момент рынки предпочитают не акцентироваться на данной группе рисков.
Еще одной тенденцией прошедшей торговой недели стало изменение в положительную сторону сантимента для emerging markets. MSCI EM прибавил за прошлую неделю 1,5%, при растущем на 1% MSCI World. Положительную динамику демонстрировали также и долговые рынки EM, а также валюты развивающихся стран, прибавившие за пять дней, несмотря на общую силу доллара на FX, около 0,5-1% против американской валюты.
Из локальных негативных новостей отметим опубликованные сегодня утром данные по ВВП Китая — показатель в годовом исчислении ожидаемо замедлился с 6,8% до 6,7% — торговые площадки азиатско-тихоокеанского региона находятся в умеренном минусе. Из внутренних рисков отметим предъявления заочного обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб по делу о вмешательстве в президентские выборы, но, судя по динамике рубля на премаркете, большого негатива данные новости пока не оказывают.
Индекс Мосбиржи, несмотря на дивидендные отсечки, коррекцию в ценах на нефть, общерыночные риски, связанные с торговыми ограничениями, пока по-прежнему смотрится уверенно. Возможно, локально неплохой сантимент в отношении российских активов обусловлен предстоящей сегодня встречей Путин-Трамп в Хельсинки, однако, на наш взгляд, данный фактор не является определяющим (мы не ждем каких-либо прорывных договоренностей по факту встречи, хотя сам факт такого события расцениваем умеренно-позитивно).
Прайм: последние новости
Нефть дешевеет на перспективах использования США резервных запасов ВВП Китая в первом полугодии 2018 г вырос на 6,8% Казахстан за I полугодие увеличил производство стали на 2,9%
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