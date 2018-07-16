Негатив в нефтяных фьючерсах создает условия для открытия рынка снижением

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2340 п. В качестве поддержек вновь выступят уровни 2330, 2320 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2350, 2360 п.

В первые минуты торгов локальный рынок акций может отыграть умеренное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых драйверов.

Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация июньских статистических данных по изменению объема розничных продаж в США (15.30 мск.). Ключевым же внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика изменения стоимости нефтяных фьючерсов.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повысились в стоимости в пределах 0.2%. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Контракты на золото подорожали на 0.3%. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавил 0.5%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт в связи с национальным праздником.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же негативная динамика нефтяных фьючерсов создает условия для открытия локального рынка с умеренным понижением.