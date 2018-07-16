Ещё
Негатив в нефтяных фьючерсах создает условия для открытия рынка снижением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»

Негатив в нефтяных фьючерсах создает условия для открытия рынка снижением 

Прайм 47 минут назад
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2340 п. В качестве поддержек вновь выступят уровни 2330, 2320 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2350, 2360 п.
В первые минуты торгов локальный рынок акций может отыграть умеренное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых драйверов.
Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация июньских статистических данных по изменению объема розничных продаж в США (15.30 мск.). Ключевым же внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика изменения стоимости нефтяных фьючерсов.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повысились в стоимости в пределах 0.2%. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Контракты на золото подорожали на 0.3%. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавил 0.5%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт в связи с национальным праздником.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же негативная динамика нефтяных фьючерсов создает условия для открытия локального рынка с умеренным понижением.
Прайм: последние новости
Нефть дешевеет на перспективах использования США резервных запасов ВВП Китая в первом полугодии 2018 г вырос на 6,8% Казахстан за I полугодие увеличил производство стали на 2,9%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео120
Глава Хорватии вступилась за Россию
Лепс опозорился на свадьбе друга83
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»33
Песков рассказал о новом российском оружии103
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение