Охлаждение на рынке энергоносителей снизит активность в секторе высоколиквидных бумаг

В пятницу наметилось восстановление активности инвесторов, но без существенного роста объемов торгов. Подорожали акции ВТБ (VTBR, +3.0%), Лукойла (LKOH, +2.0%), Сургутнефтегаза (SNGS, +1.6%), НЛМК (NLMK, +1.5%), Сбербанка (SBER, +1.4%). Обстановка на рынках в целом немного улучшилась после сообщения банков J. P. Morgan Chase и Citigroup о чистой прибыли выше прогнозов. Кроме того, фактором поддержки котировок российских бумаг остаются ожидания, связанные с назначенной на сегодня встречей президентов РФ и США

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 4.5%, Якутскэнерго (YKEN) — на 3.8%, Южного Кузбасса ( UKUZ ) — на 3.5%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским индексам наблюдается некоторая коррекция вниз.