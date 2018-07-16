Китай укажет путь всей мировой экономике

Решения Китая в рамках "торговой войны" будут определяющими для всей мировой экономики, считают в банке Nordea.

Китай и его валюта юань являются ключевыми факторам развития мировой экономики, к такому выводу пришли эксперты банка Nordea. Они уверены, если юань продолжит слабеть, это ускорит замедление мировой экономики, которое и так уже предсказывают модели банка.

И хотя "торговая война" между США и Китаем встала на паузу, это только внешнее впечатление, которое складывается только из-за отсутствия негативной реакции на рынках. Впрочем, если обратить внимание на рынок промышленных металлов, можно отметить едва ли не самое сильное снижение за последние несколько лет, что может сигнализировать о переломной точке в промышленном цикле.

Кроме того, стоит отметить, что увеличение профицита торгового баланса между Китаем и США может только усугубить ситуацию в "торговой войне" и привести к ее эскалации. Кстати, на прошлой неделе уже стало известно, что США готовят новые пошлины для китайских товаров. Список содержит 6031 наименование. По словам американского торгпреда Роберта Лайтхайзера, эти тарифы введут через 2 месяца.

Между тем, КНР выставляет защиту, ослабляя юань, и динамика валютной пары доллар/юань очень сильно влияет на весь глобальный валютный рынок. Сейчас котировки находятся в районе отметки 6,70 юаня за доллар.

Ниже приведем график, на котором видно, как динамика этой валютной пары влияет на динамику глобального индекса PMI.

Соответственно можно сделать вывод, что решение китайских властей относительно курса своей валюты определит ход событий в мировой экономике.

Эксперты Nordea также отмечают, что рефляционные факторы, из-за которых облигации потеряли в этом году существенную часть своей стоимости, уже начинают уходить. Достаточно сказать, что цены на нефть только на прошлой неделе потеряли около 6%, а ведь цены на энергоносители — важная составляющая инфляционных процессов.

На этом фоне облигации будут дорожать, а эффект от закрытия спекулянтами своих коротких позиций лишь ускорит этот процесс.

Стоит также отметить, что кривая Eurodollar приняла инверсионный вид впервые с 2007 г., при этом кривая Федрезерва также почти инвертировалась.

Инверсия кривой ED10 против ED6 предсказала три последних рецессии в США, однако в Nordea считают, что реальные ставки все еще слишком низки, чтобы привести к новой рецессии, хотя это может предсказать существенное замедление экономики.