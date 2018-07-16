Правительство и РВК предложили привлечь пенсионные фонды и банки к инвестированию в стартапы

Авторы доклада назвали одной из главных проблем венчурного рынка недостаточное количество интересных для инвесторов проектов и общее снижение качество имеющихся проектов.

Количество венчурных сделок упало с 229 штук в 2014 году до 178 штук в 2017 году, а объем инвестиций снизился с $150 млн до $125 млн Текущий объем рынка в России в три раза ниже уровня Германии Франции и сопоставим, например, со Словакией

В докладе отмечается, что стартапы в России могут рассчитывать на поддержку только на ранних стадиях, а после этого они предпочитают уходить за рубеж. Еще одна проблема — рост интереса к стартапам со стороны государственных институтов, которые могут ограничивать рост рынка из-за чрезмерного регулирования.

В качестве решения проблем авторы доклада предлагают снять ограничения на привлечение инвестиций от пенсионных фондов, страховых компаний и банков, ввести налоговые льготы для акселераторов и бизнес-ангелов, а также предложить преференции для бизнеса, который финансирует научно-технологические проекты.

Кроме того, эксперты считают необходимым ввести упрощенный визовый режим для иностранных инвесторов и квалифицированных специалистов, а также внедрить в инвестиционную практику компаний с госучастием покупку долей высокотехнологичных компаний.

По мнению собеседника «Ъ», авторы доклада не уделили должного внимания экспортному потенциалу стартапов.

Доклад подготовлен на основе опроса более 200 инвесторов, технологических предпринимателей и чиновников. Документ станет аналитической базой для разработки стратегии развития венчурного рынка и рынка прямых инвестиций России, проект которой РВК должна представить до конца 2018 года.