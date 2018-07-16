Китай и ЕС договорились содействовать мультилатерализму и поддерживать свободную торговлю 

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в понедельник совместно председательствовали на 20-й встрече руководителей Китая и ЕС в Пекине.
Стороны достигли единства мнений о том, что в нынешней международной обстановке Китай и ЕС в качестве двух важных экономических субъектов мира должны прилагать общие усилия для сохранения международного порядка, базирующегося на правилах, отстаивать мультилатерализм и поддерживать свободную торговлю, содействовать миру, стабильности и развитию на планете.
После встречи стороны опубликуют совместное заявление 20-й встречи руководителей Китая и ЕС, а также совместное заявление руководителей Китая и ЕС относительно изменения климата и чистой энергетики. -0-