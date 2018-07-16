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Китай и ЕС договорились содействовать мультилатерализму и поддерживать свободную торговлю
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Китай и ЕС договорились содействовать мультилатерализму и поддерживать свободную торговлю 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в понедельник совместно председательствовали на 20-й встрече руководителей Китая и ЕС в Пекине.
Стороны достигли единства мнений о том, что в нынешней международной обстановке Китай и ЕС в качестве двух важных экономических субъектов мира должны прилагать общие усилия для сохранения международного порядка, базирующегося на правилах, отстаивать мультилатерализм и поддерживать свободную торговлю, содействовать миру, стабильности и развитию на планете.
После встречи стороны опубликуют совместное заявление 20-й встречи руководителей Китая и ЕС, а также совместное заявление руководителей Китая и ЕС относительно изменения климата и чистой энергетики. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Увеличение процентной ставки будет постепенным -- ФРС США В первом полугодии внешнеторговый оборот Китая вырос на 7,9 проц. Объем контейнерных перевозок через Казахстан по направлению КНР-ЕС-КНР вырос на 38 проц.
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