Вопреки санкциям: Почему растет товарооборот между Украиной и РФ

По данным Федеральной таможенной службы России, за первые пять месяцев текущего года объём торговли между РФ Украиной вырос на 28,7% в годовом выражении и составил $5,838 млрд Россия поставила на Украину товары на общую сумму $3,629 млрд, а закупила — на $2,209 млрд Таким образом, показатели увеличились на 30,3% и 26,3% соответственно.

По итогам 2017 года Россия заняла третью строчку в списке инвесторов в украинскую экономику: с Кипра поступило $9,9 млрд (25% от общего объёма), из Нидерландов — $6,3 млрд (16%), из РФ — $4,4 млрд (11,4%). Более того, крупнейшим внешнеторговым партнёром Украины стала именно Россия, на долю которой пришлось 12% внешнеторгового оборота.

Хотя, следует отметить, что рост товарооборота последние два-три года происходит на фоне резкого обвала в 2014 году и пока еще товарообороту между двумя странами далеко до уровня 2013 года (около 40 млрд долл. в год). Хотя, что касается Украины, ее отрицательное сальдо в двусторонней торговле постепенно увеличивается. Кроме того, в 2017 году темпы увеличения товарооборота Украины с Россией существенно превысили темпы роста товарооборота с ЕС . РФ по-прежнему остается главным торговым партнером для Украины, если, конечно, не манипулировать показателями, объединяя в статистике все страны ЕС, словно бы это одно государство.

Одной из основных причин роста товарооборота является то, что Украина не может существовать без поставок энергоресурсов из РФ, а поставки из других стран обходятся слишком дорого для самой бедной страны Европы. Доля РФ в товарообороте в реальности еще выше, учитывая, что одним из главных поставщиков нефтепродуктов для Украины является Беларусь, которая обычно просто перепродает российские нефтепродукты. «Нефтеносная» Беларусь поставляет на Украину 40,3% нефтепродуктов, а Россия занимает второе место, продавая Украине 37,3%. И это даже не учитывая формально словацкий, а по факту российский газ.

Как утверждала в прошлом году торговый представитель Украины и заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская , импорт из России растет преимущественно за счет топлива, удобрений и продукции машиностроения.

Дело в том, что провозглашенный Порошенко курс на строительство «аграрной сверхдержавы» требует большого количества минеральных удобрений: чтобы продавать растительное масло в страны ЕС, землю необходимо удобрять, поскольку такие культуры, как подсолнечник, кукуруза и рапс, которыми засажены три четверти украинских полей, быстро истощают почву. Однако повышение цен на газ по требованию МВФ фактически убивает местную химическую промышленность, производившую минеральные удобрения для местного сельского хозяйства.

Газораспределительная станция «Нежухив» на Украине

Как утверждал в апреле этого года президент Союза химиков Украины Алексей Голубов , 70% импорта удобрений на Украину поступало в последние годы из России. По данным российской таможни, 46,96% объема экспорта из России на Украину приходится на минеральные продукты, 21,46% — на продукцию химической промышленности. Украинские компании ввозили карбамид, аммиачную селитру и карбамидо-аммиачную смесь. Большая часть импорта пришлась на украинские дочерние компании российских производителей «Еврохим-Украина» и «ФосАгро-Украина». Стоит напомнить, что еще в 2013 году Украина сама входила в десятку крупнейших производителей азотных удобрений, а химическая промышленность давала до 8% ВВП, но цены на газ окончательно добивают украинский химпром.

Еще одним из факторов, повлиявших в свое время на рост товарооборота с РФ, стала, как ни странно, блокада Донбасса. Уголь для отопления брать где-то надо, а антрацит, плывущий баржами из Пенсильвании, не только обходится слишком дорого, но и его объемы не могут удовлетворить потребности украинских ТЭЦ. Следовательно, доля России в поставках угля на Украину возросла до 66,2%.

Что касается украинского экспорта в РФ, то здесь первое место занимает экспорт услуг — большую часть дохода от экспорта Украина получает за предоставление транспортных услуг по перекачке российского газа. Среди экспорта товаров первые места занимает продукция украинского машиностроения и металлургии. Последнее время наблюдался также рост экспорта из Украины в РФ продукции животноводства. Учитывая жесткие квоты на поставки продукции в страны ЕС и недавно введенные американским президентом Трампом пошлины на поставки металлургической продукции, рынок РФ до сих пор важен для многих украинских производителей — в особенности металлургов, чья продукция востребована на строительстве многих российских объектов.

Чтобы действительно оборвать торговые связи с РФ, Украине необходимо либо «вырезать» страну из материка по контуру границы и переместить куда-нибудь в южное полушарие, сделав торговлю невыгодной, либо каким-то образом стать действительно богатым государством, которое в состоянии втридорога приобретать французские минеральные удобрения, американские нефтепродукты и продукцию немецкого машиностроения.

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