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Казахстан нарастил добычу нефти
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Казахстан нарастил добычу нефти 

Вести Экономика 26 минут назад
Фото: ТАСС
В январе-июне 2018 года Казахстан увеличил добычу нефти на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросло также производство моторного топлива.
Добыча нефти в Казахстане на первое полугодие 2018 года увеличилась на 7,6%, достигнув 38,527 млн тонн. Добыча газового конденсата за этот период, наоборот, сократилась. Показатель снизился на 0,9% до 6,629 млн тонн.
Кроме того, за отчетный период, в Казахстане на 4,5% увеличилась добыча природного газа, достигнув 12,060 млрд кубометров. Было также добыто 16,457 миллиарда кубометров нефтяного попутного газа. Показатель вырос на 11,7%.
В стране также выросло производство моторного топлива: в январе-июне Казахстан произвел 1,762 млн тонн бензинов (в том числе и авиационного). Это на 11,7% превысило показатели аналогичного периода 2017 г., сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики.
По данным статкомитета, дизельного топлива за отчетный период в республике произвели на 0,9% меньше — 2,224 млн тонн дизельного топлива. На 2,5% снизилось производство топочного мазута, составив 1,506 млн тонн.
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