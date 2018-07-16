Казахстан нарастил добычу нефти

В январе-июне 2018 года Казахстан увеличил добычу нефти на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросло также производство моторного топлива.

Добыча нефти в Казахстане на первое полугодие 2018 года увеличилась на 7,6%, достигнув 38,527 млн тонн. Добыча газового конденсата за этот период, наоборот, сократилась. Показатель снизился на 0,9% до 6,629 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период, в Казахстане на 4,5% увеличилась добыча природного газа, достигнув 12,060 млрд кубометров. Было также добыто 16,457 миллиарда кубометров нефтяного попутного газа. Показатель вырос на 11,7%.

В стране также выросло производство моторного топлива: в январе-июне Казахстан произвел 1,762 млн тонн бензинов (в том числе и авиационного). Это на 11,7% превысило показатели аналогичного периода 2017 г., сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики.

По данным статкомитета, дизельного топлива за отчетный период в республике произвели на 0,9% меньше — 2,224 млн тонн дизельного топлива. На 2,5% снизилось производство топочного мазута, составив 1,506 млн тонн.